La Scotti verso la 'montagna' San Martino di Lupari

Appena due giorni dopo la splendida vittoria su Torino, la Scotti si trova di fronte una 'montagna'. Domenica alle 18 (arbitri Ferretti di Nereto, Forni di Cervia e Mignogna di Milano), la squadra di coach Alessio Cioni scende in campo a San Martino di Lupari, una delle big del campionato. "Sarà difficilissima - spiega il tecnico - tra l'altro le venete hanno naturalizzato Ostarello e sono così riuscite a prendere una straniera in più molto forte, inserendola in un gruppo già ottimo. Ora possiamo quindi mettere San Martino a livello delle prime, considerandola una delle corazzate del campionato. Noi ci avviciniamo alla gara come facciamo sempre quando giochiamo contro queste squadre, ovvero decise a giocarci la nostra partita ma a cuor leggero e senza alcuna pressione. Scenderemo in campo per divertirci e dare il massimo".

Come accennato da Alessio Cioni, le venete, oltre ad essere una delle più belle realtà del campionato, hanno una squadra di livello altissimo e non a caso sono da sole al quarto posto della classifica. All'andata la Scotti non giocò una gran partita ed anche la voglia di disputare una gara con ben altro spirito, pur nelle difficoltà oggettive, sarà un fattore da mettere in campo.

Ricordiamo che la gara, come sempre, sarà visibile per gli abbonati di Lbf Tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

