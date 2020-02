L'assemblea nazionale di SI trasmette il videomessaggio di Angelo Hu: "Contrastrare il pregiudizio"

“Cari compagni e care compagne, queste settimane non sono state facili per tante persone come me di origine cinese. In tutti i notiziari tv e giornali si parla tutti i giorni del corona virus, dei possibili pericoli nel nostro Paese che finora sono minimi. Eppure c'è un'intera comunità che in Italia conta quasi 300mila persone che nelle ultime settimane viene discriminata, ed è costretta a chiudere le proprie attività ad interrompere la propria normale vita quotidiana. E purtroppo, ancora peggio, è oggetto di molti casi di razzismo e discriminazione. “

Lo afferma in un videomessaggio, che ha aperto i lavori dell’Assemblea nazionale aperta “Cuore Rosso e Verde” promossa a Roma da Sinistra Italiana, Angelo Hu, esponente della sinistra in provincia di Firenze e presidente di Associna Toscana.

“Episodi che bisogna dire - prosegue il giovane italo-cinese - non riguardano solo la comunità cinese: siamo di fronte ad una malattia che probabilmente è ancora più potente di qualunque virus, è la malattia dell'odio, che purtroppo è stata portata avanti da molti esponenti politici della destra.”

“Noi, la sinistra, dobbiamo lottare per informare, per contrastare queste campagne di intolleranza sempre piu’ diffuse. Nella comunità italo-cinese in queste settimane sono tanti i giovani che per la prima volta hanno deciso di impegnarsi, hanno iniziato ad attivarsi - conclude Hu - dal punto di vista collettivo. E questa è una buona notizia perchè hanno compreso che l'unica via per farsi sentire, per contrastare il pregiudizio è prendere la parola, intervenire. Il nostro augurio di buon lavoro”