Le ragazze del Basket Castelfiorentino battono 41-39 il Pistoia Basket Junior e calano il tris

Un ultimo quarto da manuale e Pistoia è costretta al ko: 41-39 il finale al PalaGilardetti che consegna alle ragazze di Lorenzo Volterrani il terzo acuto consecutivo e con esso il riscatto della sconfitta subita all’andata.

Una gara in salita per tre quarti, con le ospiti che al 30′ sembravano avere saldamente in mano la sfida: ma una difesa blindata nell’ultimo quarto, che ha lasciato a Pistoia soltanto soltanto 4 punti (di cui solo 2 dal campo), e una Bongini letteralmente immarcabile, che ha messo a segno gli ultimi 12 punti consecutivi, hanno completamente ribaltato l’inerzia. E la volata si è tinta di gialloblu.

Prima frazione sul botta e risposta: si gioca sul filo dell’equilibrio e al 10′ il tabellone segna 9-11. Nel secondo quarto, però, Pistoia inizia ad allungare e l’attacco castellano subisce la verve delle ospiti: si va negli spogliatoi sul 15-24. Nella ripresa la gara torna sul punto a punto, ma Pistoia mantiene saldo il controllo tanto che al 30′ sembra ormai avere incanalato il match (25-35). Ma nella pallacanestro si sa, le sfide si giocano fino al 40′, e questo è quello che accade al PalaGilardetti: tutto il cuore e l’orgoglio castellani emergono di prepotenza nell’ultimo quarto quando, insieme ad una difesa da manuale, Bongini si carica sulle spalle l’attacco gialloblu realizzando 12 dei 16 punti totali e portando la sua squadra prima ad impattare e poi a vincere.

BASKET CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET JUNIOR 41-39

Parziali: 9-11, 15-24 (6-13), 25-35 (10-11), 41-39 (16-4)

Tabellino: Ferradini 6, Lucchesi 3, Baldinotti 2, Bongini 16, Masi 2, Fanelli 2, Ulivieri E. 4, Andries 2, Cinali 4, Giuntini, Manetti, Banchelli. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Mori di San Marcello Piteglio.