Lotta allo spaccio nel centro storico, due arresti e una denuncia. Sequestrati 35 grammi i cocaina

Continua da parte dei carabinieri la lotta ai venditori di droga che infestano il centro storico del capoluogo con l’arresto in flagranza di altri due spacciatori nordafricani fermati nella giornata di ieri. Un terzo è stato invece solo deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il primo è stato eseguito in primissima mattinata da una pattuglia del NORM della Compagnia Pratese nei pressi di via Garibaldi. Si tratta di un cittadino tunisino di 31 anni, residente a Firenze ma domiciliato a Prato ove convive con la compagna e due figli. L’uomo era da tempo sotto la lente d’ingrandimento dei militari che avevano raccolto informazioni sulle insolite abitudini di vita del soggetto, che frequentemente veniva visto accompagnarsi con soggetti noti per la commissione di reati analoghi, nonché tenere condotta di vita incompatibile per un disoccupato senza reddito.

I Carabinieri lo hanno fermato quando hanno avuto contezza che potesse trovarsi rifornito di stupefacente da introdurre nell’illecito mercato pratese. La perquisizione cui veniva sottoposto permetteva infatti di trovarlo in possesso di ben oltre 30 grammi di cocaina opportunamente confezionata per la vendita, nonché equipaggiato con un sofisticato bilancino portatile di precisione.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Picasso verrà giudicato oggi con rito per direttissima.

Il secondo arresto, sempre in flagranza, è stato effettuato anch’esso nel centro storico. Ad eseguirlo sono stati i carabinieri di Montemurlo, indirizzati sull’obiettivo da alcune segnalazioni di residenti esasperati arrivate alla centrale operativa del Comando Provinciale.

Si tratta di un marocchino 35enne sorpreso in flagrante attività di spaccio di cocaina nei confronti di un giovane Pratese. A tradirlo è stato il nervosismo dimostrato alla vista dei militari. Sarà giudicato con rito per direttissima, il cliente è stato segnalato alla Prefettura.

Solo denunciato invece a piede libero un terzo marocchino 44 enne, sorpreso in nottata a spacciare in via Pistoiese di Montemurlo e trovato in possesso di varie dosi di cocaina per circa 3,5 grammi. Il fatto di essere incensurato gli ha evitato di finire in carcere ed è stato così deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica

