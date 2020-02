L'Use Computer Gross riparte da Palermo. Dopo le due sconfitte esterne di San Miniato e Firenze e la sosta, la squadra di coach Alessio Marchini va a far visita domenica alle 16 (arbitri Spinello di Marnate e Sordi di Casalmorano) alla compagine siciliana allenata dall'ex Giovanni Battista Bassi, una delle 'big' del girone. "Abbiamo avuto tempo per riflettere sugli errori commessi nelle ultime gare - attacca coach Marchini - e la sosta ci ha consentito di preparare bene la partita lavorando sulle cose che non erano andate bene. Ci siamo preparati con attenzione ed abbiamo capito quali sono le situazioni da correggere. Ora aspettiamo la risposta del campo in una gara che è difficile ed impegnativa ma abbiamo voglia di rifarci sia delle ultime sconfitte che di quella rimediata nel girone di andata. Sappiamo che servirà una partita di spessore perchè Palermo non è per caso nelle prime quattro del girone". Domenica scorsa il tecnico ha avuto modo di vedere gli avversari vincere a Montecatini. "La squadra siciliana può contare su giocatori molto forti e di esperienza - prosegue - e, come si sa, vincere aiuta a vincere e loro sono in striscia positiva e quindi col morale alto. Servirà una gara di grande attenzione su ogni particolare e con il giusto atteggiamento".

La partita sarà giocata alle 16 per consentire poi alla comitiva biancorossa di rientrare in serata da Palermo. La società siciliana trasmetterà la diretta su Youtube (canale Lega Nazionale Pallacanestro) e sulla propria Facebook (Green Basket Palermo).

