Molestie su 6 bambine al campus estivo: confermate le accuse nell'incidente probatorio

Nella giornata di ieri si è svolto l'incidente probatorio con le sei giovanissime che accusarono l'allenatore di pallavolo di averle molestate. La vicenda risale al luglio del 2019, in un campus estivo. L'allenatore è attualmente indagato per violenza sessuale su minori.

Durante l'incidente probatorio, avvenuto davanti al gip di Massa, le 6 ragazzine dai 10 ai 12 anni, hanno confermato tutte le accuse. Secondo quanto riportano oggi i giornali locali, le ragazzine hanno risposto agli interrogatori del gip confermando gli atteggiamenti dell'allenatore 47enne. L'uomo, secondo le loro testimonianze, si sarebbe sdraiato nei loro letti chiedendo di abbassare pantaloncini e canottiere e accarezzando loro gambe e spalle. L'incidente probatorio è stato disposto per una perizia, attuata per verificare l'attendibilità delle giovanissime mentre il tribunale si avvale di una psicologa. Oggi le loro testimonianze sono state acquisite come prova e le ragazzine non dovranno ripetere i racconti nel processo in aula.

L'allenatore, attualmente indagato, fu sospeso dall'incarico dalla società sportiva nell'ottobre del 2019.

Tutte le notizie di Massa Carrara