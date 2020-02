Parcheggi residenti, Uniti per Volterra: "Far diventare questo diritto una tassa è troppo"

I parcheggi RV, Riservati ai Residenti Volterrani sono una certezza per molti cittadini. Un vero servizio per la nostra gente, ma anche un ricordo costante che una città che vuole esser turistica deve imparare come prima cosa a tutelare i propri residenti. È per questo che non ci è per niente piaciuta l'idea di far diventare annuale il pagamento del tagliandino RV. In principio questo tagliando era solo un riconoscitivo, non a caso triennale (poi diventato biennale), in quanto gli Rv nascevano come dei "visti" e non come dei "permessi". Purtroppo la burocrazia ha avuto la meglio, ma far diventare questo diritto una tassa annuale è troppo. Ogni residente ha il diritto al parcheggio nel suo comune e la legge stabilisce anche quote per i posti auto blu in proporzione ai posti bianchi, liberi. Casomai mancano parcheggi in città, sia bianchi che a pagamento.