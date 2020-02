Qualità dell'aria, il M5S: "Servono più rilevazioni. L'Amministrazione comunale non è interessata"

È nostro impegno elettorale contribuire a tutelare la salvaguardia e la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini per quanto riguarda i rischi derivanti dalle polveri sottili quindi dal rischio chimico e fisico.

Abbiamo proposto all'amministrazione comunale empolese con mozione n 14 in data 18/07/2019 e mozione n 12 in data 18/11/2019 che richiedevano il posizionamento sul territorio di centraline per il rilevamento di polveri sottili PM2.5 e PM10

L'esigenza di controllare la qualità dell'aria deriva soprattutto dalla "scoperta" che i dati Arpat sono rilevati a Santa Croce sull'Arno quindi a circa 15 km da Empoli in forma di media giornaliera. A nostro avviso per avere certezza della qualità dell'aria è necessaria la misurazione dei "picchi" in orari di punta ed in luoghi sensibili per poter collegare (come ci insegnano i medici dell'ISDE) certe malattie alle problematiche ambientali.

Sul nostro territorio abbiamo progetti che già effettuano, in collaborazione con gli enti pubblici, il monitoraggio sperimentale con progetti innovativi attraverso l'ambientalismo scientifico, vedi i comuni di Quarrata e Carmignano.

L'amministrazione comunale di Empoli ci ha fatto diniego di incontrare i nostri tecnici esperti, anche in sede di commissione ambiente, nonostante l'innegabile disinformazione sul tema!

La cosa ancora più sconcertante è l'assoluta mancanza di appoggio delle altre forze di opposizione soprattutto di quelle che hanno fatto campagna elettorale con il marchio "ecologico" vedi Buongiorno Empoli.

L'investimento proposto dal M5S sarebbe stato esiguo per una città come Empoli, ci è stato contestato anche questo!

Grazie al "decreto clima" del ministro Costa ci sarebbe oggi un rifinanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di polveri sottili nei centri urbani mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti. Ma la politica locale preferisce non approfittare di questi incentivi, pur di non dare l'imprinting del progetto al M5S !!

Il decreto clima entra anche nel merito della pubblicità dei dati ambientali stabilendo l'obbligo per la pubblica amministrazione, i concessionari dei servizi di pubblici utilità di pubblicare i DATI AMBIENTALI risultanti da rilevazioni da loro effettuate.

Ci chiediamo, senza sminuire il lavoro e le rilevazioni di Arpat, se i dati rilasciati in forma di media giornaliera che peraltro rilasciano già in maniera trasparente sul loro sito, effettuati a S.croce sull'Arno possano servire alla città di Empoli per capire la "sua qualità dell aria" ed eventualmente prendere precauzioni al riguardo.

Parleremo presto con il ministro dell aspetto della qualità dei dati pubblicati secondo il suo Decreto.

A prescindere da quanto detto la commissione M5S dell empolese- valdelsa effettuerà in proprio le rilevazioni con centraline low cost in punti strategici e sensibili nei vari comuni su proprietà private e secondo metodi già accettati da altre comunità .

M5S EMPOLESE VALDELSA

Tutte le notizie di Empoli