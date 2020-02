Raddoppio della Empoli-Granaiolo, FdI-Centrodestra per Empoli chiede nuova fermata in città

Sui lavori di raddoppio della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo interviene anche il Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli”. La Consigliera Simona Di Rosa annuncia di aver depositato per il Consiglio comunale imminente un Ordine del giorno che impegnerebbe il Presidente della Regione Toscana e l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa a valutare la possibilità di realizzare una nuova fermata ferroviaria sul territorio empolese.

“Una nuova fermata parallela a Viale Buozzi o in prossimità del Centro commerciale – afferma la Consigliera - agevolerebbe gli studenti pendolari e fuorisede, soprattutto provenienti da Castelfiorentino e Certaldo, a raggiungere i nostri plessi scolastici, rendendo così Empoli centro di attrazione culturale all’interno dell’Empolese Valdelsa. L’infrastruttura sarebbe di utilità a tutto il territorio, anche con riguardo a coloro che dal centro di Empoli desiderano recarsi presso il Centro commerciale senza l’uso dell’auto o, semplicemente, a tutti coloro che desiderano una mobilità ecologica ma che non sacrifichi la comodità.”.

“In alternativa -continua la Consigliera – proponiamo una soluzione più innovativa e ambiziosa: riprodurre sul territorio empolese il modello People Mover, realizzato per collegare l’Aeroporto di Pisa alla Stazione di Pisa Centrale. Questo progetto avrebbe anche il pregio di alleggerire notevolmente il traffico cittadino e la sua realizzazione non esclude la possibilità di avvalersi anche del project financing”.

La sostengono i colleghi Andrea Poggianti e Federico Pavese che in merito affermano “ravvediamo un’opportunità di crescita per la nostra città che la collocherebbe tra le città a minor impatto ambientale e con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Soluzioni alla mobilità come quelle suggerite e supportate da Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli sono già realtà in tante città europee e nel mondo. Un biglietto da visita di tutto rispetto di una città già avviata verso le nuove tecnologie e polo di attrazione dell’industria 4.0. Non perdiamo questa occasione di crescita!!!”

Le aziende italiane dispongono di tutto il know how e le capacità per analizzare la realizzabilità dell’opera e della stesura di un progetto in grado di sfruttare le potenzialità delle varie tecnologie di prossimità per creare un “ambiente dinamico e strutturato” fruibile a livello territoriale dalla vasta platea di utenti finali, quali lavoratori, studenti, o semplicemente turisti che amano apprezzare le comodità e l’efficienza dei servizi della mobilità ecologica.

