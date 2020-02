Sport a Fucecchio, inaugurato il nuovo campo al Centro sportivo 'U.Galli'

E' stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo campo da calcio in erba sintetica realizzato a Fucecchio all'interno del centro sportivo “U. Galli”. Un intervento che si è potuto realizzare grazie all'operazione di partenariato pubblico-privato tra l'amministrazione comunale e la società AC Giovani Fucecchio, aggiudicatrice della gara per l'affidamento della gestione del centro sportivo.

Il taglia del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco, dell'assessore allo sport, del vescovo della Diocesi di San Miniato, Mons. Andrea Migliavacca e dell'arciprete di Fucecchio, Don Andrea Pio Cristiani, ha segnato dunque l'inizio di una nuova pagina per lo sport cittadino, inaugurata con una partita del gruppo Pulcini. L'intervento, infatti, permetterà a tante squadre, soprattutto del settore giovanile, di potersi allenare e giocare su un campo idoneo a qualsiasi condizione atmosferica, anche in orario serale visto che, oltre al nuovo terreno, è stata inserita anche una nuova rete di illuminazione. Un'opera realizzata, tra l'altro, in tempi molto rapidi: i lavori, infatti, iniziati il 2 maggio 2019, sono terminati il 21 ottobre, seguiti dal collaudo avvenuto il 24 dicembre scorso.