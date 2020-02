Tentò di staccare la corrente e Renzi, inizia il processo per il consulente Enel

Tentò di introdursi nei sistemi informatici dell'Enel per far staccare la luce all'allora presidente del consiglio Matteo Renzi. Ieri è iniziato il processo per il consulente dell'azienda energetica. Nello specifico, accedendo alle informazioni di Renzi, l'uomo avrebbe fatto partite una richiesta di distacco come se l'avesse fatta direttamente l'utente, ma giunti i tecnici nell'abitazione lo stesso smentì, facendo partire l'indagine. Le indagini portano all'individuazione del consulente del Punto Enel di Piacenza, ora accusato di accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona. I testimoni, nel corso della prima udienza, avrebbero confermato gli accessi abusivi nella banca dati provenienti da Piacenza. Il processo continuerà in ottobre.

