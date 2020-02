Terme, Il Pd Pistoia scrive al presidente Rossi: "Necessarie azioni concrete di risanamento strutturale"

Al Sig. Presidente della Regione Toscana

Enrico Rossi

Caro Presidente,

la Comunità della Valdinievole ha espresso attraverso i Sindaci dei Comuni dell’area la condivisione riguardo alla proposta di un importante investimento immobiliare, da parte della Regione Toscana, in favore dello stabilimento Tettuccio volto a sostenere la difficile situazione delle Terme di Montecatini.

L’operazione immobiliare è finalizzata, prima di tutto, al mantenimento della proprietà pubblica di un bene monumentale, simbolo della città e del termalismo nel mondo, inserito nel procedimento di riconoscimento di sito Unesco.

In tale documento è stato evidenziato come tutta la Valdinievole è a vario titolo condizionata dalle sorti del comparto termale per i riflessi sul turismo, ma anche e soprattutto per l’indotto collegato, rappresentato da posti di lavoro diretti e indiretti e che il risanamento di questo importante settore può contribuire, in maniera determinante al rilancio delle sorti economiche dell’intera zona.

Il Partito Democratico provinciale di Pistoia, anche a nome dei Circoli del territorio della Valdinievole, condivide e sostiene la proposta avanzata circa l’investimento immobiliare in favore dello stabilimento Tettuccio e sollecita la Giunta regionale a sviluppare le azioni necessarie alla realizzazione di questo obiettivo.

Analogamente, anche alla luce delle varie vicende riguardanti la gestione delle Terme, che sono state caratterizzate da ingenti investimenti pubblici, che però evidentemente non hanno risolto una situazione preoccupante, insiste sulla necessità di mettere in campo azioni concrete di risanamento strutturale della Società Terme S.p.A., che vede coinvolta, oltre alla Regione, anche l’Amministrazione Comunale di Montecatini.

