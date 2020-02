Trasporto non autorizzato di rottami: multa e denuncia per il titolare

Il titolare di una ditta è stato denunciato, in provincia di Livorno, per trasporto non autorizzato di rottami di ferro. Un uomo, aiutato da un'altra persona, avrebbe trasferito dal furgone i rottami su un cassone scarrabile.

I carabinieri avrebbero iniziato a pedinare il furgone, insospettiti dalla quantità di rottami trasportati. Dopo aver seguito l'uomo fino a Campo all'Olmo, nel comune di Campiglia Marittima, avrebbero visto il trasferimento dei rifiuti nel cassone. Una volta fermati, i carabinieri hanno constatato che l'uomo, di origine marocchina residente a Campiglia e proprietario del furgone, stava esercitando un'attività non autorizzata di gestione dei rifiuti con l'aiuto di un uomo ghanese, residente a Follonica. Al titolare della ditta è stato emesso un verbale di 3mila 100 euro. Mezzo, rottami e cassone sono stati sequestrati dai carabinieri forestali della stazione di Venturina.

