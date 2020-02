Cade dalla spalletta del lungarno, soccorso un uomo a Pisa

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti questa notte alle 3.20 su lungarno Pacinotti per soccorrere un uomo caduto dalle spallette dell'Arno. Con molta probabilità l'uomo si è appoggiato impropriamente a una paratia che in seguito ha ceduto. Sul posto la squadra centrale dei pompieri che ha recuperato con manovra speleo-alpino-fluviale, per poi consegnarlo alle cure dei sanitari inviati dal 118. L'uomo non ha riportato gravi ferite, solo probabile frattura ad un piede. Sul posto anche Carabinieri e Polizia.

