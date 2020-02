Contromano a Firenze, 14enne beccato a Pisa dopo la fuga dalla comunità

Controlli della polizia di Pisa in zona piazza dei Miracoli. Quattro giovani di etnia rom hanno tentato di scappare alla loro vista, cercando di mimetizzarsi tra i turisti.

Bloccati quasi subito e portati in Questura per le identificazioni di rito, un 14enne è risultato essere stato trasferito in una comunità minorile sita in Cortona appena tre giorni fa. Aveva infatti guidato l'auto contromano in viale Amendola a Firenze, prima dello schianto finale. Dopo questo ultimo episodio ieri stesso è stato trasferito presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Firenze, a seguito di una ordinanza applicativa della misura emessa poche ore prima da quel Tribunale e quindi direttamente accompagnato in quel carcere da una Volante 113 della Questura di Pisa.

