Coro antistress o School of Rock? Alla biblioteca di Empoli entrambi le scelte

Febbraio è il mese della musica alla Biblioteca ‘Renato Fucini’ di Empoli che diventa sempre più “School of Rock”. Tre nuovi appuntamenti organizzati in collaborazione con le scuole di musica cittadine, il CAM e Lizard, che si terranno al Cenacolo degli Agostiniani ed in biblioteca.

Martedì 18 febbraio 2020, alle 21, al Cenacolo degli Agostiniani protagonista il CAM, Centro Attività Musicale di Empoli, che presenterà il Coro Antistress. Una prova aperta del Coro adulti del CAM con il Maestro Auro Maggini che racconterà come e quanto ci può far bene cantare insieme. Maggini spiegherà come si usa la voce, quali sono e come si distribuiscono le varie voci del coro, quali sono le loro funzioni, con una dimostrazione pratica del repertorio. Non è richiesta la prenotazione.

Nei giorni venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020 sarà la volta della Scuola di Musica Lizard.

Venerdì 21 si terrà l'ultimo appuntamento della School of Rock: l'ultima tappa del viaggio nella storia di uno dei generi musicali più amati e contestati. Durante il percorso si sono approfonditi aspetti come i principali interpreti, le correnti più o meno fortunate, gli strumenti del rock. L'incontro è su prenotazione e si svolge in biblioteca alle 21.

Il giorno successivo, sabato 22 febbraio, alle 16, i maestri della scuola di musica accoglieranno gli interessati per presentare le proprie attività attraverso una jam session in cui sarà possibile conoscere i corsi ed assistere a piccole improvvisazioni di intrattenimento. L'incontro è libero e non occorre la prenotazione.

INFO E CONTATTI - Biblioteca: 0571 757840 - E-mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

