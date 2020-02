L'ultimo partigiano di Montespertoli scompare: addio a Donatello Falteri

Nel 75esimo anniversario della partenza dei volontari da Empoli per andare a combattere la Resistenza e la Liberazione, è venuto a mancare l'ex partigiano Donatello Falteri. Originario di Montespertoli, è stato presidente della locale sezione dell'Anpi e come tale ha presenziato a numerosi incontri con gli studenti. Era l'ultimo baluardo della memoria della Resistenza nel paese della Valdelsa. Nel 2016, durante l'anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, venne insignito della medaglia d'onore del Ministero della Difesa. Il sindaco Alessio Mugnaini e il Pd Montespertoli l'hanno ricordato ieri, nel giorno del funerale a Montegufoni. Dal palco del Palazzo delle Esposizioni il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha commemorato Falteri nella cerimonia della partenza per la Resistenza, assieme agli altri scomparsi negli ultimi giorni, ultima in ordine di tempo Floriana Garosi.

