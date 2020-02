Elezioni Cascina, Loconsole e Barontini (M5S) vogliono sostenere Poli

Il Partito Democratico continua a ripetere, esattamente, gli errori della campagna elettorale di quattro anni fa. A nulla sono valsi gli incontri in cui si è cercato di dialogare sui punti programmatici e su un possibile assetto stabile di una coalizione allargata.

"Democraticamente" il PD ha imposto un suo candidato dimostrando una volontà egemone e presunti diritti rispetto a qualsiasi tipo di alternativa che le altri compagini intendevano sottoporre al tavolo. La mancanza di discontinuità con un passato neanche troppo lontano c'è, e si vede da “lontano”.

Sia per questo motivo che per l'attività portata avanti da due, dei tre gruppi di opposizione (Loconsole e Barontini per il M5S, Fabio Poli per la lista civica) il Movimento 5 Stelle di Cascina, una volta ottenuta la certificazione dal M5S nazionale, manifesterà il proprio appoggio alla lista Civica proponendo, di comune accordo, Fabio Poli candidato alla carica di sindaco di Cascina.

La scelta è dovuta sia alla frequente condivisione delle azioni di opposizione condotte in consiglio comunale, che alla grande sovrapposizione, tra le due compagini, dei punti qualificanti del futuro programma di mandato.

La mancanza di interessi personali, la conoscenza dei meccanismi della macchina amministrativa, e il buon livello di attività dimostrata in questi anni con la denuncia di comportamenti e atti non conformi alla corretta gestione della cosa pubblica, saranno i punti fondamentali di una coalizione che intende contrapporsi completamente all'attuale maggioranza.

Sono, inoltre, obiettivi principali, il ripristino del rispetto delle istituzioni comunali, il rispetto dei meriti e dei bisogni senza favoritismo alcuno.

Il programma della coalizione sarà presentato a breve in un'apposita conferenza stampa, ma possiamo già anticipare che i temi fondamentali, per condurre una concreta azione di governo, riguarderanno la regimazione idraulica e la sicurezza del territorio, l'attenzione per le politiche del lavoro, il sistema di gestione dei rifiuti e la sensibilità ambientale, la mobilità urbana e la sicurezza.

Claudio Loconsole e David Barontini, portavoce del Movimento 5 Stelle di Cascina

