Minacciò di morte Boldrini e Morani, empolese a processo

Le minacce sul web lasciano segni, talvolta giudiziari. Un 54enne residente a Empoli dovrà rispondere in tribunale delle offese sessiste e oltraggiose nei confronti di Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei deputati, e la deputata Alessia Morani del Pd. Lo riporta il quotidiano 'La Nazione'. L'udienza a Roma è già stata fissata per il prossimo 25 febbraio. I fatti risalgono al 2017: non sono stati dei messaggi sui social ma delle mail inviate a marzo a Morani e a maggio a Boldrini. L'uomo arrivò a minacciare di morte le due parlamentari con termini irriproducibili.

