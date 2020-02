Montesport-Fenice Pistoia, il team di casa si impone in poco più di un'ora

15° giornata campionato nazionale femminile volley B2 girone F

Sabato 15 febbraio 2020 ore 21:00 c/o Palalessandro Baccaiano

MONTESPORT COOP MOEL - FENICE VOLLEY PISTOIA : 3- 0

parziali: 25 - 18 in 19 minuti; 25 - 18 in 21 minuti; 27 - 25 in 30 minuti

durata incontro:1 h e 16 minuti

MONTESPORT COOP MOEL:Pistolesi, Bernini(K), Viti, Mazzini, Bellini, Mangini, Anichini (L1), Vitro' (L2), Collini, De Petro, Dozi, Checchi, Galgani.

Allenatore: Giulia Pistolesi

FENICE VOLLEY PISTOIA: Mantellassi, Massaro, Gaggioli, Becucci, Baroncelli (K), Gagliardi, Bianchini, Banci, Bruni, Agostini, Pellitteri (L1)

Allenatore: Claudio Caramelli

Arbitri: Sigg.re Gennai e Verzoni di Livorno

Dopo 2 sconfitte fuori casa patite a Firenze ed a Modena contro le prime due della classifica provvisoria del campionato nazionale B2 girone F, Liberi e Forti e Villa D'Oro Pietro Amati, la Montesport torna al successo nella partita casalinga davanti al proprio pubblico contro la Fenice Volley Pistoia con un netto 3 a 0, confermandosi a meta' classifica con 24 punti, con uno score di 8 vittorie e 7 sconfitte.

La compagine di coach Pistolesi ha giocato una partita determinata, grintosa e concentrata, mostrando buone trame di gioco, controllando agevolmente il gioco nei primi due set e lasciando incerto solo il terzo parziale dove le ragazze pistoiesi hanno tentato il tutto per tutto di riaprire il match senza pero' riuscirci.

Panchina montespertolese che si affida a al sestetto base delle ultime apparizioni, con Bernini e Viti sulla diagonale principale, Pistolesi e Bellini di banda, Mazzini e Mangini centrali con Anichini nel ruolo di libero

Fase iniziale del primo set che vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre (5- 5; 6 - 6 ; 7 - 10); dalla parte delle padroni casa Pistolesi, Bellini e Viti hanno cercato di portare attacchi da tutte le parti del campo per mettere in difficolta' la retroguardia pistoiese; le ospiti hanno risposto con Baroncelli, Mantellassi e Bruni nell'intento di arginare le sfuriate delle locali.

Nella fase centrale del 1° parziale il punteggio vede giocare le due squadre punto a punto (12 - 12, 16 - 13); poi un breack delle bianco blu che hanno sferrato gli attacchi decisivi con le due centrali Mazzini e Mangini scavando un solco insormontabile (21 -15; 23- 16). La Fenice Pistoia non reagisce e la Montesport porta a casa agevolmente a casa il punto dell'1 a 0 con il punteggio di 25 a 18 dopo 19 minuti di gioco.

2° parziale fotocopia del primo; equilibrio nel punteggio nella prima parte del set (6 - 6; 8 - 7; 12 - 12); poi le ragazze di coach Pistolesi hanno cominciato a forzare il gioco sui servizi ed al centro imponendo il proprio ritmo alle avversarie e complice qualche errore delle pistoiesi, allungano progressivamente (18 - 15; 21 - 16; 23 - 18) fino ad aggiudicarsi il secondo set con il punteggio di 25 a 18 dopo 21 minuti di gioco.

il terzo set risulta piu' avvincente ed appassionante rispetto ai due precedenti. Anche in questo parziale si assiste ad un sostanziale equilibrio nel punteggio (6 - 6; 8 - 8 ; 10 - 11); poi le ragazze di coach Caramelli allungano grazie ad una fase difensiva approssimativa delle padroni di casa assestandosi sul 10 a 16. Qui la reazione delle ragazze montespertolesi che non ci stanno a far riaprire il match alle avversarie e caparbiamente si rimboccano le maniche e riescono ad impattare il punteggio fino al 16 a 16 per poi sorpassare le pistoiesi e portarsi sul 18 a 16. Dopo aver preso un breack di 8 a 0, la Fenice Pistoia non si scoraggia impattando a sua volta il punteggio sul 20 a 20. Parziale emozionante che vede il numeroso pubblico presente sugli spalti tifare a squarcia gola per le proprie beniamine. Nel finale del terzo parziale assistiamo a scambi di pregevole fattura con le due squadre che non ci stanno a perdere; arriviamo cosi' sul 24 a 24 e sul 25 a 25 e, come in un film giallo che si rispetti, succede il colpo di scena. Le proteste veementi del coach della Fenice Pistoia per un scambio contestato sotto rete, costano alla panchina pistoiese un cartellino rosso esibito dal primo arbitro Sig.ra Gennari con la susseguente assegnazione del punto alle padroni di casa che in questo modo si portano in vantaggio con il punteggio di 26 a 25. L'ultimo e decisivo punto lo mette a terra la centrale della Montesport, Sofia Mazzini, che dopo un'alzata millemetrica del metronomo Bernini, chiude il 3 set con il punteggio di 27 a 25 ed il match dopo 1 ora e 16 minuti di gioco

Questo il commento di coach Pistolesi al termine della gara giocata contro la Fenice Pistoia Volley: " E' una vittoria importante dopo 2 stop consecutivi che ci consente di prendere un po' di morale e di autostima. Sapevamo che non era un partita facile perche' la Fenice veniva a Montespertoli per cercare di fare risultato e per tirarsi fuori dalla zone basse della classifica. In settimana abbiamo preparato la partita nei minimi particolari e stasera lo si e' visto perche' ci siamo espresse bene sia dal punto di vista tecnico che caratteriale ; ora non ci resta che dare continuita' ai risultati a partire dal prossimo impegno in casa contro la Rinascita Bisonte Firenze"

