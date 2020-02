Prof ed ex assessore da Fibbiana cerca la vittoria a L'Eredità

Si giocherà un'altra puntata del noto quiz L'Eredità il professor Luca Rossi, di Fibbiana (Montelupo Fiorentino), ex assessore nelle giunte di Enrico Sostegni a Capraia e Limite. Infatti l'ex assessore si è qualificato per il Triello, la sfida a tre che permette il ritorno nella puntata successiva, che andrà in onda domani, lunedì 17 febbraio. I due comuni limitrofi hanno tifato per il professore di Francese dal colorito papillon. Vedremo quale sarà la sua sorte nel quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1.

