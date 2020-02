Quartetto di vittorie consecutive per Pontedera: espugnata Cesena

Diceva Agatha Christie “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova”. Ebbene i tre indizi ci sono ed anche la prova: sono quattro infatti le vittorie consecutive da parte dei Lupi Estintori Pontedera che espugnano anche il campo di Cesena e lo fanno per 3 a 1. La partita, contro la penultima in classifica, poteva sembrare apparentemente semplice, invece, il campo di Cesena si è rivelato fin da subito ostico, per una squadra affamata di punti che aveva come obiettivo la salvezza. La compagine toscana inizia bene la gara e lo fa con il piglio giusto, aggiudicandosi i primi due set (22-25, 16-25). Pecca solamente nel terzo parziale quando, a causa di un calo di attenzione, abbassa la guardia pensando di aver già portato a casa la vittoria, così, la squadra di casa ne approfitta e vince il terzo set per 30-28. I Lupi Estintori Pontedera non ci stanno e chiudono il quarto parziale per 17-25, aggiudicandosi un’altra vittoria in trasferta. Tutto ciò è stato possibile grazie ad una bella prestazione di squadra e non solo, infatti, ci sono alcune prestazioni degne di nota, come quella del giovanissimo Gabriele Coletti che totalizza 17 punti, seguito da Federico Lumini che ne fa 23 e poi la certezza chiamata di NiKi Hendriks che mette a segno la bellezza di 28 punti. La prossima gara vedrà impegnati i Lupi Estintori Pontedera in una difficile gara casalinga contro Portomaggiore, prima in classifica. Il match verrà giocato sabato 22 febbraio al centro sportivo Bellaria di Pontedera. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Fonte: Era Volleyball Project

