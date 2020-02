Schiaffi a Fucecchio e lite tra famiglie a Castelfiorentino: weekend movimentato

Un fine settimana 'su di giri' nell'Empolese Valdelsa. Tra la notte appena trascorsa e questo pomeriggio si segnalano due interventi dei carabinieri della compagnia di Empoli per liti di diverso tipo.

Partiamo da quella più lontana nel tempo. Poco prima delle quattro di notte due giovani si sono presi a schiaffi al Parco Corsini a Fucecchio, dopo una serata con molto alcol. Un 24enne è ricorso alle cure dei sanitari della Pubblica assistenza di Santa Croce, ma solo per lesioni lievissime. Nessuno dei due ha al momento denunciato il fatto, anche se i militari hanno proceduto per querela di parte.

Ben diversa la storia accaduta a Castelfiorentino, fuori dal palazzetto dello sport. Secondo quanto appreso, due persone si sono affrontate nell'ambito di uno scontro tra famiglie di origine albanese. Una prima segnalazione riportava la presenza di una mazza da baseball estratta dall'auto di uno dei due, ma i carabinieri guidati dal comandante Daniele Riva non hanno trovato tracce dell'arma impropria. I due sono stati accompagnati in caserma, dove dovranno rendere conto del loro comportamento. Uno dei due ha riportato graffi ma non sarebbe stato necessario l'intervento del 118.

