Stadio di Prato, Belgiorno (FdI): "Contattare la Fiorentina per la gestione"

Protocollata e presentata la mozione del Capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno, dove si impegna il Sindaco e la Giunta a prendere contatti con l’ACF Fiorentina per constatare l’interesse a sviluppare la realizzazione del nuovo stadio nell’aree del Lungobisenzio.

Dopo la doccia fredda, arrivata nella giornata di ieri, che ha visto la gara andare deserta e il ritiro dell’unica offerta pervenuta da parte di una società sportiva pratese, lo Zenith e dopo le agghiaccianti dichiarazioni del Sindaco, dove conferma che lo stadio non interessa a nessuno e quindi non c’è niente da fare.

Fratelli d’Italia ha pensato bene di suggerire all’Amministrazione Comunale una via di uscita da questo impasse, contattando proprio la prima squadra calcistica della vicina Firenze, la Fiorentina. Società che negli ultimi mesi ha ampiamente divulgato l’interessa della realizzazione di un nuovo stadio di calcio per la prima squadra, ma anche la notizia della richiesta presentata alla Lega Pro di iscrizione per una seconda squadra giovanile nelle massime serie.

Due validi motivi per prendere subito contatti con la società. Questa operazione porterebbe alla nostra città non solo la soluzione a risolvere l’inutilizzo e l’abbandono da 1000 giorni dello stadio comunale, ma anche la messa a norma dell’impianto, lo sviluppo e la riqualificazione dell’intera area ma anche posti di lavoro e turismo sportivo.

Inoltre sono arrivate nelle ultime ore le dichiarazioni del Presidente della Fiorentina Commisso, di essere disposto a incontrare a parlare con i Sindaci della Città Metropolitana per trovare un'area alternativa per il nuovo stadio.

Conclude il Capogruppo Claudio Belgiorno “auspico che si non perda ulteriore tempo e si voti al più presto la nostra proposta per dare finalmente una nuova vita allo Stadio Lungobisenzio.

Fonte: Ufficio Stampa

