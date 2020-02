Stefano Bettarini si reinventa tennista: si gioca lo scudetto ai campionati toscani

L'ex azzurro Stefano Bettarini dopo aver abbandonato i campi verdi ha scelto il tennis come disciplina per continuare a divertirsi nello sport. Ai campionati toscani indoor veterani che si stanno disputando al Ct Etruria Prato, in coppia con il maestro Elia Grossi (ex numero 180 al mondo), ha raggiunto la finale nel doppio over 45 e potrà così giocarsi lo scudetto "Giocare con Elia è divertente e anche in semifinale mi ha dato la chance di poter fare anche qualche punto spettacolare - dice Bettarini - ora la finale non sarà facile ma giocare a tennis a questi livelli è divertente"

