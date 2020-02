Torna a casa, Pinocchio: atterraggio sicuro dopo 80 km di volo

È andata a buon fine la spedizione di Pinocchio nella stratosfera, avvenuta per la prima volta al mondo a bordo di un velivolo stratosferico durante il carnevale di bambini di San Miniato basso (PI). Il Pinocchio è decollato alla ore 14:50 circa, dopo il via dalle torri di controllo degli aeroporti di Pisa e Firenze per mezzo di un pallone aerostatico che poi è scoppiato a contatto con la stratosfera, a circa 30000 m. Il velivolo è atterrato a Casa Bonello alle ore 17:50, guidato a terra dai piloti Adobbato Pasquale e Simone Bacci, dopo aver percorso planando circa 80 km e arrivando fino alla velocità di 300 km/h.

Il velivolo è stato progettato all'interno del progetto didattico "Abachos" e ha ospitato il progetto scientifico vincitrice del concorso internazionale Lab 2 Moon della Nasa relativo alla studio di un'alga.

Per poter effettuare il lancio in sicurezza sono state necessarie alcune autorizzazioni, in particolar modo il rilascio di un notam da parte dell'Enac per interdire lo spazio aereo utilizzato appunto per il lancio dell'oggetto. Il progetto del Pinocchio, fortemente voluto dal Carnevale dei bambini di san Miniato Basso, Casa Culturale e Circolo Arci, nasce per scopi prettamente didattici in collaborazione con le scuole. Al velicolo è stato applicata una particolare videocamera che riuscirà a filmare e fotografare lo spazio. Le immagini verranno messe a disposizione delle scuole in modo da poter essere utilizzate per scopi didattici.

Al lancio sono intervenuti il capo progetto Prof e ricercatore Amedeo Lepore, i progettisti del velivolo Pasquale Adobbato e Simone Bacci, il Gruppo Abachos, il Gruppo Althair, una delegazione dall' IIS Palmieri Rampone Polo, la ricercatrice Althea Nemolato, la prof.ssa Claudia Ciniglia dell'università Vanvitelli di Caserta, il prof. Salvo Marcucci del dipartimento di ingegneria aerospaziale dell'università di Pisa e i presidenti e volontari delle associazioni che hanno sostenuto il progetto (carnevale dei bambini San Miniato basso polisportiva casa culturale circolo Arci e casa culturale). Hanno collaborato attivamente al decollo e allatterraggio l'associazione Arma Aeronautica sez.Caserta con il gen. Elia Rubino e la Vab di San Miniato.

Fonte: Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso

