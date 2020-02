Ad Arezzo dispenser di gel antibatterico nelle scuole contro il Coronavirus

350 dispenser di gel igienizzante antibatterico nelle scuole per prevenire l'eventuale contagio da Coronavirus. È questa la misura che attuerà il Comune di Arezzo. In pratica sarà installato un dispenser per ogni aula delle scuole elementari e medie, due per ogni plesso di asili nido e scuole materne. Se si considera le famiglie è stato calcolato che il provvedimento riguarderà il 25% della cittadinanza.

"La prevenzione in materia sanitaria è prioritaria per l'amministrazione comunale. Arezzo si conferma una città sicura e con l'installazione dei 350 dispenser solo nelle scuole si pone all'avanguardia a livello nazionale per azioni di educazione finalizzata alla sicurezza", queste le parole dell sindaco Alessandro Ghinelli e dell'assessore Lucia Tanti.

