Aggredisce poliziotti dopo tamponamento, denunciato

Non voleva dare i suoi dati dopo l'incidente, all'arrivo dei poliziotti (chiamati dalla conducente del mezzo tamponato) li ha aggrediti. Per questo un 50enne è stato denunciato la notte scorsa dalla polizia per i reati di resistenza, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il fatto risale alla scorsa notte in viale Belfiore a Firenze. Oltre alla polizia di Stato è giunta anche la municipale. L'uomo non ha voluto sottoporsi all'alcol test e per questo rischia una denuncia.

Tutte le notizie di Firenze