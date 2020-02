Al Teatro di Cestello va in scena 'La Sindrome'

Il 20 e 21 febbraio al Teatro di Cestello a Firenze, alle ore 20.45, andrà in scena ‘La Sindrome’, una spietata commedia dell'assurdo che catapulta lo spettatore negli spazi perturbanti di una clinica moderna, attraversata da personaggi surreali tutti alle prese con i loro drammi umani. Un momento per riflettere sulla condizione di ‘malato’ e di ‘sano’, ma soprattutto sull’incapacità dell’uomo di accettare la diversità, propria o degli altri.

Immersi in un’atmosfera ambigua e ingannevole, assisteremo alla progressiva trasformazione di Gualtiero, talentuoso uomo d’affari, in attraente caso clinico. Una serie di sfortunati eventi costringeranno Gualtiero all’internamento in una clinica moderna, all’apparenza innocua e seducente, frutto del talento e dell’ambizione del suo sfuggente direttore. La clinica, con le sue regole insovvertibili, ci catapulterà in un mondo disturbante, dai contorni indefiniti, popolato da un caleidoscopio di personaggi surreali, in cui i confini tra realtà e suggestione, verità e menzogna, si faranno sempre più sfuggenti. Una spietata commedia dell'assurdo per riflettere sulla pericolosità dell’arte della dissimulazione e sull’incapacità dell’uomo di accettare la diversità', propria o degli altri.

20-21 Febbraio 2020 | ore 20.45 | Teatro di Cestello - Firenze

LA SINDROME

Regia di Chiara Zipoli

con Irene Cucchiarelli, Salvatore Di Guida, Patricia Garcia Gil, Matilde Innocenti, Roberto Longobardo, Giovanni Mennillo, Fabio Morelli, Francesco Pomicino, Antonella Pujia

Biglietto

posto unico 12€

Info&Prenotazioni

compagnia.prozac@gmail.com

☆Prenotazione consigliata☆

Fonte: Compagnia Prozac

