Ambulanza per il trasporto disabili per la Misericordia di Pistoia da Fondazione Caript e Conad

Lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 17.30, presso la sede operativa della Misericordia in via Bonellina a Pistoia, l’inaugurazione di un nuovo mezzo per il trasporto per disabili, il cui acquisto è stato reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e CONAD Nord Ovest. Con il nuovo automezzo la Misericordia potrà offrire a molti suoi assistiti un trasporto confortevole e un servizio all’avanguardia, rafforzando la sua attività socio-assistenziale.

L’acquisto del nuovissimo furgone attrezzato, da utilizzare per il trasporto collettivo di persone con disabilità, è stato reso possibile grazie al contributo di 25mila euro da parte della Fondazione Caript: “D’altronde – ha dichiarato Luca Iozzelli, presidente dell’Ente – la Fondazione è da sempre a fianco delle associazioni di volontariato che si occupano con passione e professionalità dell’assistenza socio-sanitaria sul nostro territorio. Lo fa anche attraverso un bando specifico, denominato ‘Mettiamoci in moto’, destinato all’acquisto di mezzi di soccorso e per il trasporto sociale, cercando di rispondere alle mutevoli esigenze delle associazioni. Nell’ultima edizione del bando, infatti, una particolare attenzione è stata riservata al settore del volontariato sociale e all’acquisto di mezzi per il trasporto di soggetti portatori di handicap e di adulti in temporanea condizione di difficoltà, con un investimento complessivo di oltre 350mila euro”.

‘’Conad, legata profondamente al territorio pistoiese sin dalle sue origini, collabora da diversi anni con la Misericordia a sostegno del prezioso operato che svolge per la comunità da ben oltre 500 anni" sottolinea Ugo Baldi amministratore delegato Conad Nord Ovest. "Sin da quel doloroso incendio che causò la perdita di gran parte del parco macchine nonché delle strutture della Protezione Civile, Conad è sempre stata presente con raccolte fondi per il ripristino dei mezzi soccorso e assistenza e con la realizzazione di vari progetti solidali. Ultimo fra questi l’Emporio della Solidarietà, realizzato sempre con il contributo di Fondazione Caript e con l’obiettivo di alleviare o superare le situazioni di disagio sociale di molte famiglie economicamente svantaggiate. Grazie anche all’importante risultato economico di oltre 20.000 euro, conseguito dalla vendita di prodotti donati da Conad, per il ‘’Mercatino di Solidarietà di Natale 2019’’, oggi è stato possibile inaugurare il nuovissimo furgone attrezzato da utilizzare per il trasporto collettivo di persone con disabilità. Un importante traguardo che permetterà di rafforzare l’attività socio-assistenziale garantendo un trasporto confortevole a favore dei molti assistiti. Il legame con il territorio così come lo è per la Misericordia, è una condizione imprescindibile anche per la mission di Conad. Non c'è occasione più giusta di questa per restituire a tutta la cittadinanza la fiducia che ogni giorno dimostra con la scelta dei nostri prodotti".