BCC Pontassieve, "I tuoi occhi sono importanti" visite oculistiche gratuite a Dicomano

La vista: un senso fondamentale per ognuno di noi, spesso però si tende a trascurarla invece di controllarla periodicamente con specifiche visita mediche.

Per venire incontro alla comunità Sieve Mutua e BCC Pontassieve organizzano “I tuoi occhi sono importanti”: due giorni di visite oculistiche gratuite a Dicomano. L’iniziativa si svolgerà sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 10 alle 13 a Dicomano, nella sede della locale Misericordia in Piazza della Repubblica. Le visite specialistiche oculistiche saranno gratuite e disponibili per tutti.

Chiunque sarà interessato potrà recarsi direttamente presso i locali della Misericordia nelle giornate del 22 e 23 febbraio per scegliere l’orario.

Ricordiamo che “Sieve Mutua” è un progetto di mutualità associativa promosso da Federazione Toscana delle BCC e realizzato con l’assistenza tecnica di Comipa. Il ruolo della BCC Pontassieve è quello di socio fondatore e sostenitore dell’iniziativa, fondata sul principio del mutuo soccorso, coerente con i principi cooperativi, che opera in quattro ambiti specifici: assistenza sanitaria, assistenza sociale, cultura e formazione, ricreativo e tempo libero.

