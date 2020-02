I vigili del fuoco di Prato e Montemurlo sono intervenuti su richiesta del 118 intorno alle ore 18.35 con una squadra e personale S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) in Via San Martino per Galceti, nel Comune di Prato, per soccorso a persona. Un uomo di 55 anni era all’interno dell’argine del torrente La Bardena e dopo essere stato immobilizzato è stato recuperato dal personale e affidato al personale sanitario del 118.

