Cambia la viabilità nella rotatoria via Togliatti-via Gramsci

Cambia la viabilità a Capannoli, nella Valdera. Per procedere con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra Via Togliatti, Via Gramsci e la Strada per Forcoli, da mercoledì 19 febbraio sarà istituita una viabilità provvisoria.

A seguito dell’ordinanza emessa dalla Polizia Locale - Comando Capannoli, Palaia - gli autoveicoli provenienti da Via Montale dovranno obbligatoriamente svoltare a destra; Via delle Pietre sarà chiusa al traffico; chi proviene da Via Togliatti potrà proseguire dritto o svoltare a sinistra.

In particolare nell'ultimo tratto di Via Montale sarà istituito il senso unico in direzione Via Togliatti; l'accesso alle abitazioni poste nella “zona del Fontino” sarà da Via Fontino (strada di lato al Palazzo Comunale).

In foto la planimetria con i sensi di marcia ed i volantino distribuito alla cittadinanza.

