Cantieri Publiacqua, molti lavori al via

Aggiorniamo i cittadini del Comune di Firenze sui cantieri che si aprono oggi sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale:

- via Finlandia (altezza civico 36), rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 19 febbraio;

- Piazza Rodolico (fronte civico 4), ripristino stradale con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 19 febbraio;

- via Ronco Lungo (altezza civico 49), rifacimento allaccio con chiusura strada fino al 21 febbraio;

- via della Piazzuola (altezza civico 1/r) riparazione rete con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 21 febbraio;

- Piazza Gaddi (angolo via Sogliani), nuovo allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 21 febbraio;

- via del Ronco Corto (altezza civico 4), nuovo allaccio con chiusura strada fino al 21 febbraio;

- via del Gelsomino (altezza civico 4), riparazione rete con disassamento corsie fino al 19 febbraio;

- via Ciolini (altezza civico 1) rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 19 febbraio;

- via del Gondo (altezza civico 4), nuovo allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 21 febbraio;

- via della Sala (altezza civico 21), lavoro sulla rete con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 19 febbraio;

- via Stibbert (altezza civico 37), rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 21 febbraio;

- via Piagentina (altezza civico 29), rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 21 febbraio;

- via Grecia (altezza civico 16) nuovo allaccio fognario con chiusura strada fino al giorno 21 febbraio;

- Corso dei Tintori (altezza civico 42), lavori su chiusino con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al giorno 19 febbraio.

Fonte: Publiacqua

