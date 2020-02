Comuni e Province, a Pisa il congresso di Ali-Legautonomie Toscana

«Sarà un congresso interessante, con tante presenze significative. Abbiamo rilanciato l’associazione anche in Toscana, sulla spinta che ha dato l’azione di Matteo Ricci e per la scelta d’impegno fatta da tanti nuovi amministratori. Il nostro programma – sottolinea il presidente Marco Filippeschi – è aiutare le amministrazioni a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il Benessere equo e sostenibile e le Agende locali 2030, con nuovi programmi, progetti e servizi. Così si dà un senso chiaro alla politica locale. Inoltre abbiamo dimostrato di poter affermare valori fondamentali, contro il razzismo e ogni forma di odio, a fianco di Liliana Segre, e di saper difendere la dignità degli amministratori locali, anche di quelli dei piccoli comuni».

Il congresso di ALI-Legautonomie Toscana si terrà a Pisa, nella Gipsoteca dell’Università, in piazza San Paolo all’Orto n. 20, dalle ore 15.30. Sarà il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori a fare gli onori di casa, mentre Marco Filippeschi introdurrà i lavori. Porterà il suo saluto il presidente della Comunità Ebraica pisana Maurizio Gabbrielli. Molto atteso il confronto fra il presidente nazionale di ALI Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vicepresidente nazionale dell’Anci, e il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche presidente della Città Metropolitana e del Consiglio delle Autonomie Locali toscano. Sarà la direttrice de “La Nazione” Agnese Pini ad animare il confronto. Fra gli interventi previsti quello del sottosegretario all’Interno Achille Variati, dell’assessore all’ambiente della Regione Toscana Federica Fratoni e del presidente dil Leganet Alessandro Broccatelli.

Al termine dei lavori saranno rinnovati gli organi dell’associazione. Il congresso nazionale di ALI si terrà a Bologna nei giorni 19 e 20 marzo.

Nella mattinata, con inizio alle ore 10, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con ALI, nella sede della Scuola si svolgerà il workshop formativo su “Ordinamento e finanza degli enti locali”, alla luce della legge di Bilancio approvata per il 2020. Per la Scuola interverranno il professor Emanuele Rossi e la professoressa Cristina Napoli. Illustreranno i provvedimenti il sottosegretario all’Interno Achille Variati, la sottosegretaria all’Economia e alle Finanze Maria Cecilia Guerra e il Dott. Cesare Cava responsabile di ALI Toscana per la finanza locale. Concluderà i lavori il presidente nazionale di ALI Matteo Ricci.