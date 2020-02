Coppa del Mondo Paralimpica, lo schermidore senese Alberto Morelli sul podio

La scherma toscana si è fatta onore nella tappa di Eger del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. L'Italia del senese Alberto Morelli si è infatti piazzata al terzo posto con la squadra di sciabola maschile.

Gli azzurri hanno conquistato il podio superando l'Ungheria per 45-41. Il trio composto dai laziali Edoardo Giordan e Marco Cima e dal toscano Alberto Morelli, dopo l'esordio vincente ai quarti di finale contro la Gran Bretagna per 45-43, era stato fermato sul 45-40 dalla Russia nell'assalto di semifinale. Un risultato comunque di grande prestigio per il team italiano.

La soddisfazione di Marco Cima a nome del terzetto azzurro: “So che questa squadra è molto ambiziosa e che può fare meglio, ma portare una medaglia non è mai scontato. Abbiamo sofferto, lottato e abbiamo raccolto, oltre che un buon risultato, la consapevolezza che questo gruppo non molla mai”.

A festeggiare il risultato di Alberto Morelli è il Cus Siena, società di appartenenza dello sciabolatore di Castellina in Chianti.

Tutte le notizie di Scherma