Dennis and The Jets sul palco di Backdoors per l'arrivo della primavera

Sabato 21 marzo 2020 al «Backdoors» (via Ardengo Soffici 64, Poggio a Caiano [PO]; dalle 21.30; ingresso libero con consumazione obbligatoria; info 366 2844676) si saluta l’arrivo della primavera con un concerto-evento: salgono sul palco Dennis and The Jets, cui si aggiunge Rodolfo Banchelli, compagno di gloriose avventure: insieme parteciparono al Maurizio Costanzo show nel 2004, presentandovi il cd “Tutta colpa drl rock and roll”, frutto di una intensa e proficua collaborazione.

I Dennis and The Jets, in carriera dal 1983, hanno all’attivo più di 2600 concerti e hanno partecipato ad importanti trasmissioni televisive anche in RAI, a cominciare da “Quelli della notte” di Renzo Arbore (cui sono legati da profonda amicizia), cui hanno fatto seguito “Doc”, “IndietroTutta”, “Domenica in”, “Roxy bar”, “Sanremo Rock”,e tante altre. Hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival del rock & blues sia in Italia che all’ estero (Seattle, Spokane, Portland 1997).

Nel settembre 2002 sono ritornati a Seattle per una serie di concerti organizzati dalla rock station “Shake the shack” e hanno tenuto un workshop all’ Experience Music Project (Emp) il più importante museo del rock degli Stati uniti. Il 26 settembre 2002 durante il 15ºraduno annuale del rockabilly americano a Seattle hanno suonato di fronte a quindicimila spettatori concedendo tre bis. Nell’agosto del 2003, nuovamentein Usa, hanno suonato a New Orleans nell’ambito del festival internazionale del blues invitati dal networkradio “Blues Entertainments”.

Nel 2007 pubblicano “Noi duri” il live concert dei classici del rock and roll americano che ha in allegato una rivista con la prima parte della storia del gruppo , distribuito in tutte le edicole della toscana per opera della CTE editrice; nel 2009, sempre con CTE “Noi duri parte seconda-L’abito blues” l’album con i classici rock and roll italiani da loro scritti ed interpretati in cui , oltre alla rivista con la seconda parte della storia della band, vi è incluso il DVD documentario-film sulla band “ Matti del rock and roll” per la regia di Paolo Strino e Clara Hoffman che ha partecipato all’“Ischia film Festival” del 2010 ricevendo numerosi e inaspettati riconoscimenti dalla critica specializzata. Sempre con la regia di Paolo Strino e Clara Hoffman pubblicano il video del brano “L’abito blues”.

Nel 2011 realizzano “Florence on the Moon” in collaborazione col noto cantante lirico Devid Cecconi (recentemente ottimo Prologo e Tonio nei «Pagliacci» al Maggio Musicale Fiorentino), un disco che rivisita in chiave swing le splendide melodie della scuola fiorentina degli anni Trenta.

