"Diserbanti a Empoli, Comune indaghi": la denuncia del M5S

Denunciamo il possibile utilizzo di diserbanti in zona Ponzano per San Donato sono stati sversati in un campo di favino, senza cartelli informativi ed in prossimità di fossi scolmatori.

È un reato con conseguenze sui corpi idrici e non ci sono cartelli che indichino il trattamento come da legge.

Essendo preoccupati per le nostre falde facciamo segnalazione protocollata al comando della polizia municipale e alla segreteria del sindaco.

Ci faremo inoltre carico di far avere all'amministrazione comunale un regolamento sull'utilizzo dei fitofarmaci e diserbanti, già applicato in comuni vicini, che tiene conto della legislazione attuale e fa chiarezza sulle normative e sulle pene pecuniarie che il Comune deve applicare in questi casi.

