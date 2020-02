Elezioni Regionali, sono 20 le liste a sostegno di Giani: si valuta come presentarsi

A seguito della riunione di oggi a Firenze si allarga la coalizione a sostegno di Eugenio Giani che appunto parla di una "larga coalizione competitiva nei confronti del centrodestra: i soggetti coinvolti sono 20 grazie all'ingresso del consigliere Gabriele Bianchi con la sua 'Toscana nel cuore' e del Partito Liberale Italiano".

Sulle modalità con cui si presenteranno le varie forze è lo stesso Giani che parla di fare "dalle 5 alle 7 liste affinché le forze possano aggregarsi". Per il momento di sicuro ci sarebbero le liste Pd, Italia Viva, Sinistra, Verdi e Comunità civica toscana. A queste si potrebbero unire altre liste, come spiega lo stesso Gaini: "Probabilmente ci sarà una forza composta da +Europa, Calenda e Liberali. C'è la variabile di Italia in Comune e Italia dei Valori. E ancora 'Toscana nel cuore', Demos, Partito socialista, 'Toscana al Centro', Laburisti e Partito repubblicano potrebbero unirsi". L'aggregazione di liste potrebbe evitare quella che è stata definita la "lista del presidente", unita cioè solo intorno al nome del candidato.

Durante l'incontro si è parlato anche della questione aeroporto che però sembra non aver intaccato i rapporti nella coalizione, anche se un qualche impatto su questo tema è probabile ci sarà. Il 9 marzo alle 21 al Tuscany Hall di Firenze si svolgerà un evento elettorale con tutta la coalizione.

