Una villetta disabitata in località Pontetetto è stata distrutta da un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas; questa sarebbe la prima ipotesi. Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco e i carabinieri per chiarire le cause. Non ci sarebbero feriti, ma alcuni edifici vicini hanno subito danni. L'esplosione è stata udita in tutta la zona sud-ovest di Lucca.

