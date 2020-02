Ferrovie, ritardi per un contadino che ha attraversato i binari tra Empoli e Montelupo

Difficoltà per i pendolari della linea Firenze-Livorno nel primo pomeriggio di oggi. La presenza di un agricoltore che ha oltrepassato i binari per raggiungere i suoi campi tra Empoli e Montelupo Fiorentino ha causato vari disagi a partire dalle 15.30 circa, con tratte annullate e ritardi consistenti. Non ci sono stati feriti e non è stato necessario l'intervento della polizia ferroviaria o dei soccorsi, solo degli addetti delle Ferrovie dello Stato.

Ad esempio il treno 6876 (Siena-Firenze SMN) ha terminato la sua corsa a Empoli, come pure il treno 3124 (Livorno Cle-Firenze) mentre il 3167 (Firenze-Livorno) è partito da Empoli. Alle 15.55 la circolazione ha ripreso regolarmente sulla tratta Firenze-Empoli-Pisa e Firenze-Empoli-Siena. Questi gli altri ritardi segnalati nell'arco del pomeriggio

11722 Li-Fi +65’;

3133 Fi-Li +53’;

23363 Fi-Pontremoli +48’;

23383 La Spezia-Fi +33’;

11779 Fi-Si +28’;

3156 Li-Fi +20’;

3115 Fi-Orbetello +15’.

Tutte le notizie di Empoli