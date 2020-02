Firmato accordo di cooperazione tra UniSi e Università centrale della Catalogna

Dopo il viaggio della delegazione dell’Università di Siena in Catalogna, il rettore Francesco Frati ha accolto questa mattina al Santa Chiara Lab Josep-Eladi Baños, rettore dell’Ateneo di Vic, con il quale è stato sottoscritto un accordo quadro di cooperazione internazionale per progetti di ricerca e formazione nell'ambito delle scienze pedagogiche e scienze mediche, della formazione dei professionisti socio-sanitari e della multiculturalità. Responsabile dell’accordo per l'Università di Siena è il professor Carlo Orefice del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale con sede ad Arezzo, che già collabora con l’Università centrale della Catalogna in particolare per il progetto “Forward - Formazione, ricerca e sviluppo di strategie per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica”, finanziato dal Ministero.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena