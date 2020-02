Gazebo Lega, 1.500 nuovi iscritti in Toscana

"Un vero successo l'iniziativa del fine settimana in 200 gazebo" in Toscana con "oltre 1500 nuovi iscritti, tessere esaurite e più di 10.000 firme raccolte. Presto ci sarà una nuova campagna per il tesseramento". La Lega rende noti i numeri della campagna di tesseramento fatta nel fine settimana anche in Toscana. "Siamo molto soddisfatti - afferma Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - per il pieno successo avuto dalla nostra iniziativa che ha visto impegnati i nostri sostenitori e militanti in oltre 200 postazioni, sparse in tutta la Toscana. A testimonianza della vicinanza della gente abbiamo terminato le tessere ed a fine giornata sono risultati oltre 1.500 i nuovi iscritti al partito, mentre più di 10.000 persone hanno voluto aderire alla nostra raccolta firme per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'abolizione della carica di Senatore a vita e l'introduzione di un sistema elettorale basato sul maggioritario uninominale. Visto il sold out a livello di tessere torneremo, quindi, presto in piazza per soddisfare le molte richieste di chi, tra sabato e domenica scorsi, non ha avuto modo d'iscriversi al nostro partito".

