Gianni Amelio ospite dell'Arsenale di Pisa per 'Hammamet'

Mercoledì 19 Febbraio alle 20.30 il Cineclub Arsenale di Pisa ospita una speciale serata-evento alla presenza di uno dei più importanti autori del cinema italiano, Gianni Amelio. Il regista interverrà in sala per presentare “Hammamet”, il suo ultimo lavoro che mostra l'epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi.

Il film è ambientato ad Hammamet alla fine del secolo scorso. Il Presidente ha lasciato l'Italia, condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato. Accanto a lui ci sono moglie e figlia, mentre il secondogenito è in Italia a "combattere" per riabilitarne l'immagine e gestirne l'eredità politica. Nel suo "esilio volontario" lo raggiungono in pochi: Fausto, il figlio dell'ex compagno di partito Vincenzo suicida dopo essere stato inquisito dal Giudice, e un Ospite suo "avversario, mai nemico". Sono gli ultimi giorni di una parabola umana e politica che vedrà il Presidente dibattersi fra malattia, solitudine e rancore: e la sua ultima testimonianza è affidata alle riprese di Fausto che nello zaino, oltre alla telecamera, nasconde una pistola.

Fonte: Ufficio Stampa

