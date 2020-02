Prosegue nel Senese l'azione della guardia di finanza a contrasto del consumo e dello spaccio di droga. Sono state diverse decine le persone complessivamente controllate: in un caso, a Chianciano Terme, è stato individuato, grazie al fiuto del pastore tedesco “Banda”, un giovane che aveva nascosto tra i vestiti dell'hashish. Il soggetto è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Tutte le notizie di Chianciano Terme