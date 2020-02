Giovedì Grasso, a Santa Croce torna il Carnevale su' fossi

"Volevamo riportare il Carnevale 'su' fossi' come ai vecchi tempi". A Santa Croce sull'Arno torna una tradizione storica: giovedì 20 febbraio, dalle ore 20, in pieno centro si terrà il Giovedì Grasso, immancabile appuntamento che fa quasi da anteprima alla chiusura del Carnevale di Santa Croce.

L'evento, organizzato dai giovani carnevalai e con la collaborazione di Greggi alla Rete, sarà alla Caffetteria Giannini. Non è un caso: quando ancora il locale si chiamava 'Da Renata'era il ritrovo dei cittadini che volevano salutare il Carnevale e che si presentavano mascherati "anche con un cencio addosso".

Il costume è gradito, e non importa se gli avventori non sono mastri carnevalai, basta divertirsi. Chiunque può partecipare, la mascherata è libera e si possono vincere premi per le tre maschere più buffe: una colazione al Giannini, un pezzo d'artigianato Safarà o una cena al Circolo Canottieri.

Appuntamento alle 20 con un apericena, poi musica con Dj Dollaro e tanto spazio a quella goliardia che a Santa Croce conoscono bene.

Gianmarco Lotti

