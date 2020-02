Il 2020 si riapre con la prevenzione oncologica di Fondazione Ant

«Questo è il terzo anno che ci vede al fianco di Fondazione ANT per promuovere la prevenzione oncologica direttamente sul territorio» dichiara Paolo Luchi Direttore Commerciale e Marketing di PerDormire, azienda leader nel settore del bedding con più di 120 punti vendita in tutta Italia.

«Per il 2020 abbiamo pensato di offrire ai nostri clienti e a tutti quelli che si recheranno nei nostri punti vendita un colloquio personalizzato con un nutrizionista che potrà dare consigli utili in tema di alimentazione come strumento di prevenzione e come buona pratica per contribuire al benessere di persone in buona salute e di pazienti affetti da patologie».

La cultura del benessere - oggi Design for Wellness - è sempre stata al centro della proposta commerciale dell’azienda, fondata da Michele Caso nel 1971. Con creatività, ricerca, originalità e passione, dal management a tutta la filiera, per un processo “100% made in Italy”, l’azienda ha raggiunto gli attuali livelli di eccellenza. Così, non sorprende che PerDormire abbia scelto di offrire questo tipo di consulenza: l’alimentazione e il buon sonno sono strettamente legati! Ci sono cibi, bevande, abitudini alimentari che facilitano l’addormentamento e il sonno e contribuiscono, in questo modo, al benessere psico-fisico delle persone. Chi incontrerà il nutrizionista di Fondazione ANT potrà avere una consulenza completa in tema corretta alimentazione.

«Per noi è un privilegio e un onore poter sostenere il prezioso lavoro della Fondazione ed essendo un’azienda che ha fatto del benessere un asset fondamentale, non potevamo esimerci dallo stare al fianco di chi se ne occupa da tanto tempo con grande competenza e infinito amore» dichiara Antonio Caso, patron del Materassificio Montalese proprietario del brand PerDormire.

Fondazione ANT è infatti la più ampia realtà non profit in Italia per le attività gratuite di assistenza medico-specialistica a casa dei malati di tumore e di prevenzione oncologica.

L’attività d’informazione e prevenzione partirà sabato 29 febbraio dallo showroom di Pistoia (via San Pierino Casa al Vescovo, snc), con orario 9.30 – 13.30 e 15.00 – 19.00. Sono disponibili 16 consulenze gratuite con il nutrizionista prenotabili entro il 22 febbraio al numero di telefono 349 0615666 (orario 15.00-19.00) e fino a esaurimento posti.

Dopo la prima tappa pistoiese, sarà la volta di Perugia, Fidenza, Firenze, Milano, Saronno, Carpi, Modena, Novara per chiudere a dicembre a Roma e sempre presso i punti vendita PerDormire.

Fonte: Ufficio Stampa

