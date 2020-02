Incendio a Empoli in un'abitazione in via Poggio Piedi, tra Monterappoli e Martignana. I vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino sono intervenuti nell'abitazione e l'inquilina è stata fatta uscire. Questa ha riportato alcune ustioni alle gambe. I sanitari inviati dal 118 si sono occupati di lei. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Tutte le notizie di Empoli