Joypad PS4 e altri accessori PlayStation: guida all'acquisto

La PlayStation è una famosa consolle per videogiochi. Attualmente, in commercio è disponibile la sua quarta versione

A breve uscirà la sua quinta serie, e quando questo accadrà saranno in tanti a cercare informazioni sui joypad PS5 e gli altri accessori correlati. Ma il tema di questo articolo riguarda invece i joypad PS4, oltre che agli altri accessori per PlayStation 4. Quest'ultima consolle, del resto, è una tra le migliori mai concepite, ed ancora oggi è tra le più utilizzate.

Premessa sulla PlayStation 4

La PlayStation 4 è un apparecchio collegabile al televisore di casa, dotato di varie funzioni multimediali. Permette di guardare film (anche in altissima definizione), navigare su internet, ascoltare musica, ma soprattutto di giocare a tantissimi videogiochi molto apprezzabili. Per utilizzare questa consolle in modo da poter beneficiare al massimo dei vantaggi che offre, è molto importante che gli accessori collegati siano di qualità: in questo modo c'è la possibilità di ottenere la migliore esperienza di gioco, e di uso in generale.

Ma quali sono gli accessori più significativi che è possibile collegare alla PS4? Lo spieghiamo nei prossimi paragrafi.

Joypad PS4: le caratteristiche

I joypad PS4 si caratterizzano per avere molti comandi, e un design ergonomico. Ne esistono vari modelli in commercio, sia per quanto riguarda i prodotti ufficiali che compatibili. Ciascuno di questi modelli può differenziarsi per qualche particolarità. Ad esempio, il controller wireless Dualshock ufficiale si caratterizza per impugnature molto salde, e funzionalità che consentono di giocare in una maniera precisissima. Sempre parlando di prodotti ufficiali per PS4, il controller di gioco pro (Razer Raiju Gaming Controller) è anch'esso ergonomico, preciso e con impugnature salde, ma ha anche dei tasti e grilletti aggiuntivi. Ed è personalizzabile: se lo si desidera, rende possibile creare e utilizzare dei profili di comandi specifici per ogni giocatore.

Altri accessori PlayStation 4

La Playstation 4, oltre ai joypad PS4 può accogliere diversi altri dispositivi, per rendere il suo utilizzo ancora più divertente e soddisfacente. Tra questi, troviamo:

- Microfono-cuffie wireless: si può usare per ascoltare l'audio della PS4, inclusa la musica. Ma lo scopo primario per cui viene proposto è di giocare e parlare online con gli altri videogiocatori, nel mentre si sta giocando. Di questo particolare accessorio, ne esistono vari modelli in commercio. Ma esistono anche auricolari stereo con microfono, che se acquistati originali permettono di ridurre al minimo i rumori esterni (grazie alla tecnologia AudioShield), e di ascoltare solo l'audio dei giochi. Possono essere utilizzati anche su altri dispositivi, smartphone inclusi.

- PlayStation VR: dispositivo per gli occhi che permette di immergersi in affascinanti esperienze di realtà virtuale.

- PlayStation Camera: strumento multifunzione. Permette di trasmettere video in diretta, consente di offrire l'accesso immediato alla PS4 grazie al riconoscimento del volto, e dà modo di impartire alla PS4 dei comandi a voce. Inoltre, ha un rilevatore che può far giocare in modo più preciso. In più, ottimizza l'esperienza di uso del dispositivo PlayStation VR.

- Fucile o volante per PS4: sono altri accessori che migliorano l'esperienza di gioco.

Controller di movimento PlayStation Move: dispositivo per giocare con la PS4, che permette di rilevare i movimenti di mani e braccia allo scopo di interagire con i giochi, anche grazie ad alcuni pulsanti. Con i titoli con cui è compatibile, può diventare una vera e propria estensione delle mani del giocatore.