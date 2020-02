Le poesie di Nicoletta Vassallo al Caffè letterario del Pacini

Nell’ambito degli incontri al caffè letterario del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, giovedì 20 febbraio alle ore 21.00 Nicoletta Vassallo presenta la raccolta di poesie Qualche sprazzo di luce (ogni tanto), Ed. Ensemble, modera l’incontro Adriana Prifti.

Nicoletta Vassallo

Nata a Naro (Agrigento) nel 1947, e vive dall’infanzia a Fucecchio (Firenze). Ha lavorato come insegnante di materie letterarie in scuole superiori e in corsi serali per stranieri. Ha contribuito a fondare l'associazione culturale Popoli Uniti. Dal 2003 al 2006 ha insegnato Lingua Italiana presso alcune scuole pubbliche in Galles. Ha pubblicato la raccolta poetica Poesia come salvezza (Fondazione Mario Luzi, 2012).

Nuovo Teatro Pacini - Piazza Montanelli - Fucecchio FI

Per info:

0571-261151 / 540870 Nuovo Teatro Pacini

0571-462825 Ass. Teatrino dei Fondi

info@nuovoteatropacini.it - info@teatrinodeifondi.it

www.nuovoteatropacini.it - www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa

